Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hat Einbrecher Tasche zurückgelassen?

Kaiserslautern/Kindsbach (ots)

Wegen eines Einbruchalarms sind Polizeistreifen in der Nacht zu Freitag zu einem Betriebsgelände in der Kaiserstraße ausgerückt. Zeugen gaben an, vor Ort auch eine männliche Person mit einer Taschenlampe gesehen zu haben.

Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst wurde das Gelände überprüft. Es konnte jedoch kein unbefugter Eindringling festgestellt werden.

Allerdings entdeckten die Einsatzkräfte eine Tasche mit Werkzeug, die noch nicht zugeordnet werden konnte. Darin befanden sich auch diverse Briefe und eine Geldbörse inklusive Ausweisdokument. Die Tasche wurde vorläufig sichergestellt - die weiteren Ermittlungen laufen. Der auf dem Dokument eingetragene Mann wird den Beamten einige Fragen beantworten müssen... |cri

