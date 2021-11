Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Hörster Waldhütte

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Mittwoch, dem 10.11.2021, bis zum Samstagnachmittag brachen bisher unbekannte Täter in eine Waldhütte an der Kalkreute ein. Die Täter entwendeten eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag und drei Übungsbögen des Bogenschützenvereins. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell