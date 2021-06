Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Vergesslichkeit führt zu teurem Verlust

RE von Dessau nach Leipzig Hbf. (ots)

Am Mittwoch um 13:11 Uhr nutzte ein bekannter Violinist die Regio-nalbahn von Dessau nach Leipzig Hbf. Bei der Ankunft des Zuges, vergaß der Musiker seinen teuren Geigenkasten mit Inhalt im Wert von ca. 17.500EUR in den oberen Gepäckablagen des Zuges. Nach jetzigen Ermittlungen nahm kurze Zeit später eine andere Person das Fundstück an sich. Zum Ärger des 40-jährigen Schweden, gab der Finder sein Musikstück leider nicht wie gehofft beim Fundbüro ab. Die Bundespolizeiinspektion Leipzig leitete ein Strafverfahren wegen Unterschlagen einer Fundsache ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell