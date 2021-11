Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Kradfahrer fährt auf PKW auf und verletzt sich schwer

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 18jähriger Leopolshöher mit seinem PKW Seat die Grester Straße in Richtung Greste. Als der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte der hinter ihm fahrende Motorradfahrer die Situation zu spät und fuhr auf. Der Motorradfahrer, ein 17jähriger Mann aus Leopoldshöhe, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Herford gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 / 6090, in Verbindung zu setzen.

