Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg Einbruch in REWE-Getränkemarkt Schulstraße 2

Bad Segeberg (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten bisher unbekannte Täter eine Fensterscheibe neben der Eingangstür zum REWE-Getränkemarkt aus dem Fenstrrahmen. Aus dem Kassenbereich des Getränkemarktes wurden Tabakwaren in erheblichem Umfang entwendet. Ihre Beute transportierten die Täter in zwei Müllsäcken vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen 03:30 und 04:00 Uhr auf dem Gelände des REWE-Marktes verdächtige Personen oder Kraftfahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 oder bei der örtlichen Polizeiwache zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell