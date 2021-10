Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (04.10.2021) ist es in der Straße Am Tarpenufer in Norderstedt zum Diebstahl eines Toyota GT 86 gekommen. Der Pkw wurde am Montagvormittag in der Ohechaussee verlassen festgestellt und zur Spurensicherung abgeschleppt.

Unbekannte entwendeten den Pkw zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen von einem Anwohnerparkplatz und ließen diesen aus unbekannter Ursache in der Ohechaussee zurück.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Tatnacht bzw. auch an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und nehmen sachdienliche Hinweise unter 04101 2020 entgegen.

Die Polizei gibt folgende Tipps zum Schutz vor Pkw-Diebstahl:

In erster Linie ist es wichtig, beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen.

Darüber hinaus gibt es mechanische sowie elektronische Sicherungen. Insbesondere über die Verwendung einer mechanischen Sicherung, z.B. einer Radkralle oder Lenkradsicherung, kann ein hoher Diebstahlsschutz erreicht werden.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter nachstehendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell