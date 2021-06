Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Unfallflucht, Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Sonntgachmittag den 27.06.2021 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Moers auf der Baerler Straße eine Unfallflucht mit einer leicht verletzten Person. Ein 59-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem PKW die Baerler Straße aus Richtung Klever Straße kommend und beabsichtigte kurz vor dem Bahnübergang links in eine Einfahrt abzubiegen. Ein hinter dem 59-Jährigen fahrender Fahrzeugführer eines Renault mit italienischen Kennzeichen bemerkte das Abbremsen und Abbiegen offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf den PKW des 59-Jährigen auf. Der Fahrer und auch ein männlicher Beifahrer des Renault seien kurz ausgestiegen, haben sich aber unmittelbar danach mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle in Richtung Bismarckstraße entfernt. Durch den Zusammenstoß wurde der 59-Jährige leicht vereltzt. In dem vom Unfallort geflüchteten Fahrzeug sollen noch zwei weitere Personen gesessen haben. Das Fahrzeug konnte später nicht weit entfernt auf der Straße Am Germendonkskamp verlassen aufgefunden werden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Fahrzeugführer und den anderen Fahrzeuginsassen des geflüchteten Renault unter der Rufnummer 02841/171-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell