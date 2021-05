POL-ME: Wertsachen aus drei Autos gestohlen - Ratingen - 2105115

Polizei Mettmann

Wertsachen aus drei Autos gestohlen - Ratingen - 2105115

Mettmann

Am Dienstag (25. Mai 2021) sind in Ratingen drei Einbrüche in Autos zur Anzeige gebracht worden:

Auf der Kalkumer Straße in Ratingen-Lintorf ist am Dienstag (25. Mai 2021) zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr die Scheibe auf der Beifahrerseite eines grauen Mini eingeschlagen worden. Eine Handtasche, die sich unter dem Beifahrersitz befand, wurde gestohlen. In der Handtasche befand sich eine Geldbörse mit mehreren Karten und Ausweisen.

Zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr wurde ebenfalls am Dienstag (25. Mai 2021) auf der Straße Götschenbeck in Ratingen-Zentrum die Heckscheibe eines schwarzen Skoda eingeschlagen. Eine Handtasche, die auf dem Rücksitz des Wagens lag, wurde gestohlen. Darin befand sich ebenfalls eine Geldbörse mit Ausweisen und Karten.

Zwischen Donnerstag (20. Mai 2021), 18.30 Uhr, und Dienstag (25. Mai 2021), 10.30 Uhr, ist es zu einem Einbruch in einen Mercedes auf der Straße Langenbroich in Ratingen-Hösel gekommen. Ein Rucksack mit mehreren Ausweisdokumenten und Karten wurde gestohlen.

Die Polizei in Ratingen fragt: Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen an den Tatorten gemacht? Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Telefonnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Außerdem nimmt die Polizei im Kreis Mettmann diese Einbrüche zum Anlass, um erneut vor Diebstählen aus Autos zu warnen: Ein Auto ist kein Safe! Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück - auch dann nicht, wenn sie im Wageninneren versteckt und von außen nicht sichtbar sind.

