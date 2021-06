Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Spezialkräfte konnten Mann ohne Probleme überwältigen

Xanten (ots)

Spezialkräfte der Polizei konnten am Nachmittag gegen 18:30 Uhr einen 28-Jährigen Mann in einem Einfamilienhaus an der Kalkarer Straße ohne Probleme überwältigen.

Der Mann mit psychischen Vorerkrankungen hatte sich in dem Haus verschanzt, randaliert und Familienmitglieder geschlagen. Seine Familie konnte das Haus unverletzt verlassen und hatte gegen 14.40 die Polizei Wesel informiert.

Nach gut vier Stunden konnte der Einsatz ohne Verletze beendet werden. Folgemaßnamen werden geprüft.

