Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mülltonnen brannten im Averbruch

Dinslaken (ots)

Ein Feuerteufel war offensichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dinslaken-Averbruch unterwegs. Insgesamt brannten 18 Mülltonnen an vier Örtlichkeiten im Stadtgebiet. Gegen 2:35 Uhr brannten drei Mülltonnen vor dem Haus Schützenstraße 84a. Weitere 6 Mülltonnen brannten vor dem Haus Schützenstraße 114-116. An der Haltestelle Bärenstraße brannte eine Mülltonne. Gegen 03:10 Uhr brannten 8 Mülltonnen vor dem Haus Sebastianstraße 35. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Bränden machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Dinslaken, Tel: 02064-622-0

