Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/Rheinberg - Dieb baut Katalysator mit Eisensäge aus /Polizei gibt Präventionstipps

Moers/Rheinberg (ots)

Ein unbekannter Täter lag am Donnerstag gegen 15:15 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Moerser Bender in Moers unter einem schwarzen Opel Astra und hat mit einer Eisensäge den Katalysator des Wagens "ausgebaut". Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet. Als der Täter den Zeugen bemerkte, fuhr er mit einem VW Passat mit polnischen Kennzeichen vom Parkplatz.

Der Zeuge beschreibt den Mann als 170 cm bis 175 cm groß, kräftig gebaut, vollständig tätowierte Arme und dunkelblonde, kurze Haare.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Auch einem 56-jährigen Autobesitzer aus Xanten haben unbekannte Täter den Katalysator gestohlen. Er hatte einen roten VW Polo auf einem Parkplatz an der Straße An der Rheinberger Heide in Rheinberg am Mittwoch gegen 03:45 abgestellt. Als er gegen 13:30 Uhr mit dem Auto wegfahren wollte, war der Wagen ungewöhnlich laut. In der Werkstatt stellten die Mitarbeiter fest, dass der Katalysator fehlt.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Das LKA NRW verzeichnet im Augenblick eine steigende Zahl von Katalysatoren-Diebstählen. Die Experten gehen davon aus, dass die Rohstoffe aus den gestohlenen Katalysatoren in einem Rückgewinnungsverfahren durch die Täter extrahiert und danach verkauft werden oder der gesamte Katalysator weiter verkauft wird.

Durch den Ausbau des Katalysators entstehen unter dem Fahrzeug sehr hohe Abgastemperaturen, die eine erhöhte Brandgefahr darstellen. Darüber hinaus könnten während der Fahrt die verbliebenen, lockeren Abgasanlagenteile das Kraftfahrzeug stark beschädigen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Bei verdächtigen Beobachtungen sollten Bürgerinnen und Bürger umgehend die Polizei unter der 110 informieren.

Den besten Schutz bieten zwar Garagen oder ein gesicherter Stellplatz, doch bereits das Abstellen des Kraftfahrzeugs an gut beleuchteten und belebten Straßen ist eine sinnvolle und effektive vorbeugende Maßnahme.

Elektronische Kfz-Sicherungen (z. B. Neigungssensoren) können einen Diebstahl verhindern. Diese Sicherungen lassen sich in Kombination mit einer Alarmanlage oder einem GPS einbauen. Dies ist allerdings mit monatlichen Kosten verbunden. Wird ein Kraftfahrzeug mit einem Wagenheber angehoben, löst der Sensor einen Alarm aus, der beispielsweise zum Smartphone des Eigentümers gesendet wird.

