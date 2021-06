Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruchsversuch

Kamp-Lintfort (ots)

Zwei Unbekannte versuchten gestern gegen 15:45 Uhr in die Wohnung eines 28-Jährigen an der Franzstraße einzubrechen. Der Mann hatte zuvor Klopfgeräusche an seiner Wohnungstür vernommen, gefolgt von einem Knall. Als er nachsah, stellte er fest, dass seine Tür aufgebrochen worden war.

Die Einbrecher flüchteten derweil über das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Beute machten sie augenscheinlich nicht.

Zeugen beschreiben die Männer wie folgt:

Beide etwa 25 Jahre alt, südländisches Aussehen, Dreitagebart, Jeanshose. Einer trug eine Baseballkappe und T-Shirt. Der zweite eine Sweatjacke und "Elesse-T-Shirt". Beide trugen jeweils Umhängetaschen.

Zeugenhinwiese nimmt die Polizei Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 9340, entgegen.

