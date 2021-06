Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Polizei Düsseldorf fahndet mit Phantombild (Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Düsseldorf)

Kreis Wesel (ots)

Samstag, 19. Juni 2021, 21:00 Uhr

Wie bereits mit der Meldung von Sonntag, 20. Juni 2021 berichtet, wurde ein 26-jähriger Mann, nachdem er offensichtlich mit einer Personengruppe am Elbsee in einen Streit geraten war, schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4946738

Nun fahndet die Polizei mit Hilfe eines Phantombildes nach dem Tatverdächtigen.

Phantombild: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duesseldorf-schwere-koerperverletzung

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 36 unter der Telefonnummer 0211 - 870-0.

