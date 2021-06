Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Handy wurde geraubt

Dinslaken (ots)

Samstag gegen 01.32 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann aus Dinslaken im Stadtpark vor dem Haupteingang zum Rathaus beraubt. Der alkoholisierte Mann geriet in einen verbalen Streit mit einer 6 - 7 köpfigen Gruppe. Er entfernte sich von der Gruppe. 3-4 Personen traten an ihn heran und schlugen ihn ins Gesicht. Als er am Boden lag nahmen ihm die Täter sein Handy ab. Die südländisch wirkende Personengruppe flüchtete in Richtung Althoffstraße. Es wurde türkisch gesprochen. Beschreibung des Täters, der den Geschädigten niedergerissen hat: ca. 180 cm groß, ca. 17-19 Jahre alt, schmale Figur, schwarzes T-Shirt, schwarzes Basecap,- Mützenschirm nach hinten getragen - lockige Haare.

Sachdienliche Angaben in der Sache nimmt die Polizei Dinslaken unter Rufnummer 02064-622-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell