Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bagger beschädigt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben übers Wochenende auf einer Baustelle in der Von-Miller-Straße einen Bagger beschädigt. Am Montagmorgen wurde das Fahrzeug mit zerstörter Windschutzscheibe und Seitenspiegeln vorgefunden. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 6:45 Uhr, rund um die Baustelle etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich jederzeit bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250, melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell