Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Imbissbude aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag an einem Imbisswagen zu schaffen gemacht. Der Anhänger war in der Merkurstraße abgestellt. Die Täter brachen die Tür auf und gelangten so in den Wagen. Sie entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und ein iPad.

Durch einen Hinweis geht der Geschädigte davon aus, dass der Einbruch gegen 1 Uhr stattgefunden hat. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell