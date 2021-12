Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fensterscheiben beschädigt + Polizeikontrollen und Präsenzstreifen + Alkoholisierter Autofahrer + Unfallflucht-Tatverdächtiger erheblich alkoholisiert + Kellereinbruch + Diebstahl aus Auto

Marburg-Biedenkopf (ots)

Breidenbach - Fensterscheiben der Hinterlandschule beschädigt

Nach der Beschädigung zweier Fensterscheiben der Hinterlandschule in der Schulstraße in Breidenbach ermittelt die Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit am zurückliegenden Wochenende (13 Uhr am Freitag bis 06.30 Uhr am Montag, 06. Dezember) Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Sicheres Marburg - Kontrollen und Präsenzstreifen in der Stadt

Wie bereits mehrfach berichtet, hat die Polizei Marburg ihre Präsenz im öffentlichen Raum deutlich erhöht und führt verstärkt Kontrollen durch. Dabei hat die Polizei angesichts der bekannten Coronalage auch immer die Einhaltung der damit verbundenen, geltenden Regeln im Blick. Am Nikolaustag war die Polizei Marburg, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei, im Rahmen des Präventionsprogramms "Sicheres Marburg" unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle in Wehrda mit 53 kontrollierten Personen in 47 überprüften Fahrzeugen ahndeten die Ordnungshüter zehn Handy- und zwei Gurtverstöße und zogen einen Autofahrer aus dem Verkehr, weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß. Bei anschließenden Corona-Kontrollen im öffentlichen Personen und Nahverkehr musste die Polizei bei 100 Fahrgästen in vier Bussen in einem Fall den Verstoß gegen die aktuell gültigen Coronavorschriften ahnden. "Das Ziel dieser Kontrollen ist immer, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit durch die Verbreitung des Virus zu reduzieren. Wo die Kommunikation mit dem deutlichen Hinweis auf die derzeit geltenden Regeln nicht ausreicht, geht die Polizei konsequent gegen die festgestellten Verstöße vor." Bei den durchgeführten Fußstreifen über die Marburger Weihnachtsmärkte stellten die Beamten keine Verstöße gegen die Coronabestimmungen fest.

Rauschenberg - Alkoholisierter Autofahrer

Die Polizei Stadtallendorf überprüfte am Montag, 06. Dezember, um 14.45 Uhr, zwischen Rauschenberg und Kirchhain bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Autofahrer. Der Alkotest des 53 Jahre alten Mannes zeigte schließlich 1,22 Promille, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlasste und die Weiterfahrt natürlich verhinderte.

Breidenstein - Unfallflucht - Tatverdächtiger erheblich alkoholisiert

Zeugen beobachteten am Montag, 06. Dezember, gegen 23.15 Uhr, eine Unfallflucht vor dem Anwesen Rosenstraße 2. Ein Autofahrer war auf dem Weg von der Straße Obere Haide zur Straße Auf der Pforte von der Straße abgekommen. Sein Auto kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten blauen VW Golf. Dank der Zeugen fand die Polizei das verursachende Auto und ermittelte den mutmaßlichen Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden (Gesamtschaden: mindestens 6000 Euro). Der Tatverdächtige 32 Jahre alte Mann bestritt, gefahren zu sein. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss, sodass ein Staatsanwalt letztlich die notwendige Blutprobe anordnete. Die Polizei stelle zudem den Führerschein des Mannes sicher.

Gladenbach - Kellereinbrecher erbeutet Akku-Maschinen

Beim Einbruch in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße stahl der Täter zwei mit Akku betriebene Maschinen des Herstellers Makita, eine Flex und einen Bohrschrauber. Die Maschinen haben einen Wert von mindestens 500 Euro. Die Tatzeit des Kellereinbruchs war zwischen Freitag, 03. und Montag, 06. Dezember. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Diebstahl aus einem silbernen Polo

Die Tatzeit des Diebstahls aus dem silbernen Polo mit MKK- Kennzeichen liegt zwischen Mittwoch, 01. und Sonntag, 05. Dezember. Das Auto parkte vor einem Wohnhaus in der Jakob-Kaiser-Straße. Der Täter drang auf noch nicht bekannte Weise ins Auto ein und durchsuchte offensichtlich das Handschuhfach. Er stahl den Fahrzeugschein und eine Taschenlampe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

