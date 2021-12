Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sprayer unterwegs + Einbrecher scheitert + Autoscheiben eingeschlagen + Tierquälerei, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch + Schlangenlinienfahrt + Unfallverursacher ignoriert Zeugen + Unfallfluchten

Gladenbach - Graffiti-Sprayer unterwegs

In der Nacht zum Sonntag, 05. Dezember, zog ein Graffitisprayer durch die Stadt und verursachte mit Farbschmierereien u.a. an Hauswänden, Stromkästen und Verkehrszeichen einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Der Täter hinterließ jeweils in roter Farbe Schmierereien, ohne dass ein definierbares Symbol oder Muster erkennbar gewesen wäre. Bislang sind mindestens fünf Tatorte in der Ferdinand-Köhler-Straße, der Burgstraße und der Straße Zum Spritzenplatz bekannt. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wo ist eine Person mit roten Farbanhaftungen an Haut und/oder Kleidung aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gönnern - Sichere Haustür widersteht Aufbruchsversuch

Die Sicherheit der Haustür eines Einfamilienhauses reichte aus, um einen Einbruch zu verhindern. Trotz mehrfacher Versuche scheiterte der Versuch, die Tür aufzuhebeln. Die Tat passierte zwischen 12.30 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Freitag, 03. Dezember in der Schelde-Lahn-Straße. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen gesehen? Wer hat ungewöhnliche Verhaltensweise einer Person an einer Haustür beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Autoscheiben eingeschlagen

Nach Sachbeschädigungen an zwei Autos im Wendehammer auf der Ernst-Reuter-Straße bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Betroffen waren ein weißer und ein silberner VW Polo. An beiden Autos entstand offenbar durch einen gezielten Schlag auf die Mitte jeweils ein Schaden an der Windschutzscheibe. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 14.30 Uhr am Samstag, 04. Dezember. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Friedensdorf - Tierquälerei, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch - Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Samstag, 04. Dezember, 14 Uhr, und Sonntag, 05. Dezember, 09 Uhr, legte eine noch unbekannte Person auf der Pferdekoppel Am Eckeberg ein Verhalten an den Tag, das nun Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Strafgesetzbuch nach sich zog. Die vier Pferde auf der Weide blieben zumindest äußerlich unverletzt. Nach bisherigem Wissen, betrat der Täter unbefugt die Weide und verlegte den dortigen elektrischen Weidezaun neu. Der Verlauf des Zauns führte danach quer über die Weide zum Futtertrog aus Metall und setzte diesen damit unter Strom. Wegen der damit verbundenen Folgen für die Futter suchenden Pferde ermittelt die Polizei wegen Tierquälerei. Zusätzlich gibt es Strafanzeigen wegen des beschädigten Zauns und wegen Hausfriedensbruch. Wer hat in der fraglichen Zeit rund um die Weide am Eckelsberg Beobachtungen gemacht? Gibt es eventuelle Zeugen der Zaunarbeiten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Fronhausen - Schlangenlinienfahrt

Die Fahrt in Schlangenlinien veranlasste Zeugen zum Anruf bei der Polizei. Bei der Kontrolle der 30 Jahre alten Autofahrerin in der Nacht zum Samstag, gegen 01.40 Uhr; zeigte der Alkotest dann 1,63 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe, beschlagnahmte den Führerschein und stellte den Fahrzeugschein sicher, um die Weiterfahrt zu verhindern.

Marburg - Unfallverursacher ignoriert Zeugen - Polizei veranlasste Blutprobe

Nachdem der Unfallverursacher den Hinweis des Zeugen auf einen von ihm verursachten Schaden gänzlich ignorierte, an einer Schadensregulierung offenbar kein Interesse hatte und er ins Haus verschwand, kam die Polizei ins Spiel. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss, sodass die Polizei den Führerschein sicherstellte und die Blutprobe veranlasste. Der 37-Jährige war am Samstag, 04. Dezember, gegen 18.30 Uhr, durch die Ockershäuser Straße gefahren und hatte dabei mit dem rechten Außenspiegel seines Autos den linken an einem ordnungsgemäß geparkten schwarzen Golf beschädigt. Ein Zeuge sah den Unfall und dass der Verursacher ohne anzuhalten weiterfuhr. Der Zeuge fuhr hinterher und sprach den Mann an, nachdem dieser offenbar daheim angekommen war.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht auf dem Parkplatz

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich von Freitag auf Samstag, 04. Dezember, zwischen 16 und 12.10 Uhr auf dem Parkplatz in der Sonnenblickallee ereignete, der sowohl von dortigen Anwohnern als auch von Besuchern der dortigen Gastronomie genutzt wird. Vermutlich bei einem Parkmanöver stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen einen grauen VW Polo und verursachte an der Beifahrerseite einen Schaden von 860 Euro. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Auto. Wer hat die Kollision gesehen oder gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto wegfahren sehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Schröck - Zaunschaden

Nach den Spuren kollidierte am Freitag, 03. Dezember, zwischen 09.15 und 13 Uhr, ein noch unbekanntes Fahrzeug mit dem Holzzaun des Anwesens Bergblick 1. Weder stet ein Unfallhergang fest, noch ergaben sich Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. An dem Holzzaun entstand ein Schaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Kollision beim Rückwärtsfahren - Aufmerksame Zeugen

Dank aufmerksamer Zeugen, dürfte der Besitzer des bei der Unfallflucht im Bachweg beschädigten Autos nicht auf seinen Kosten sitzen bleiben. Die Zeugen konnten die Fahrerin des verursachenden Autos beschreiben und merkten sich das Kennzeichen. Nach den Zeugenaussagen fuhr die Frau am Samstag, 04. Dezember, um 11.25 Uhr, auf dem Parkplatz des Getränkemarktes rückwärts gegen einen ordnungsgemäß geparkten silbernen C-Klasse Mercedes. An dem Mercedes entstand an der Front ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3000 Euro. Die Verursacherin verließ den Parkplatz, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Marburg - Unfallflucht An der Haustatt - Schaden an schwarzem Smart

Weder meldete sich bisher ein Verursacher zur Schadensregulierung noch ergaben die bisherigen Ermittlungen Hinweise auf diesen. Jetzt hoffen die Unfallursachenermittler auf Zeugen. Wer hat in der Straße An der Haustatt einen Unfall oder Fahrmanöver beobachtet, bei dem es an dem schwarzen Smart for two zu einem Schaden kam. Der Schaden ist vorne links und beträgt mehrere Hundert Euro. Der Unfall war allerdings schon zwischen 16 Uhr am Sonntag, 28. November und 16. Uhr am folgenden Montag. Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - LKW biegt auf die Autobahn ab - Radfahrerin bremst und stürzt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach wichtigen Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Freitag, 19. Dezember, gegen 14.25 Uhr, auf dem Erlenring, an der Auffahrt zur Stadtautobahn nach Gießen ereignete. An dem Unfall waren ein Lastwagen und eine Radfahrerin beteiligt. Hinter dem Lastwagen fuhr zudem ein dunkler Pkw. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Autos müsste die gesamte vorangegangenen Fahrsituation gesehen haben. Er ist für die Polizei ein wichtiger Zeuge und wird dringend gebeten, sich zu melden. Nach bisherigem Wissen kam es nicht zu einer Berührung zwischen dem abbiegenden Lastwagen und der Radfahrerin. Die 52-Jährige erlitt durch den Sturz Prellungen und Blutergüsse. Ob an dem Damenrad ein Schaden entstand bedarf erst noch der Untersuchung der Werkstatt. Fest steht zudem, dass sowohl die Radfahrerin als auch der Lastwagen und der gesuchte zeuge über den Erlenring stadtauswärts, also Richtung Kurt-Schumacher-Brücke fuhren. Bei dem Lastwagen soll es sich um einen weißen, kleinen, kastigen Lastwagen mit Aufschrift gehandelt haben. Die Unfallfluchtermittler Polizei bitten nicht nur den Fahrer/die Fahrerin des dem Lastwagen folgenden dunklen Autos, sondern auch alle anderen etwaigen Zeugen, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0-

