Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hund an Bissverletzungen verendet

Dömitz (ots)

Ein Mitte April dieses Jahre auf einem Privatgrundstück in Klein Schmölen bei Dömitz tot aufgefundener Hund ist aufgrund mehrerer Bissverletzungen verendet. Das haben veterinärmedizinischen Untersuchungen jetzt ergeben. Noch ist nicht genau bekannt, welches Tier den Golden Retriever derart massiv angegriffen hat, dass er an den Folgen verendete. Die Besitzer sind zunächst von einer Straftat ausgegangen und hatten den Vorfall wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz bei der Polizei angezeigt (wir informierten am 19.April).

