Polizeidirektion Hannover

POL-H: Stöcken: 60-jähriger Radfahrer wird durch Unfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 20.10.2021, hat ein Fahrer eines VW Golf mit seinem Pkw einen 60-jährigen Radfahrer am Westschnellweg erfasst und schwer verletzt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover kreuzte der 60-Jährige mit seinem Rad den Westschnellweg von der Stöckener Straße aus kommend. Dafür nutzte er die vorhandene Fußgänger- und Radfahrerfurt und wartete, bis die dortige Ampel für ihn auf "grün" umsprang. Beim Kreuzen wurde er von einem 21-Jährigen erfasst, welcher mit seinem VW Golf den Westschnellweg befuhr und dabei mutmaßlich das Rotlicht der für ihn geltenden Ampel missachtete.

Der 60-Jährige wird durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach der Behandlung vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der am VW Golf entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Der Schaden am Fahrrad beträgt circa 150 Euro.

Der VUD hat ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung durch den 21-Jährigen eingeleitet. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Missachtens des Rotlichts der Ampel wurde ebenfalls gefertigt. /ms

