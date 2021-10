Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei fasst Tatverdächtigen kurz nach Einbruch in Handyladen

Hannover (ots)

Kurz nach dem Einbruch in einen Handyladen in der Calenberger Neustadt in Hannover hat die Polizei am Dienstagmorgen, 19.10.2021, einen Tatverdächtigen gefasst. Bei der Kontrolle des Mannes im Bereich Steintor wurden gleich mehrere elektronische Geräte gefunden, die womöglich aus der Auslage des Ladens gestohlen wurden.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer bemerkte eine Autofahrerin gegen 07:00 Uhr im Vorbeifahren die eingeschlagene Scheibe an einem Handyladen an der Goethestraße in der Calenberger Neustadt und verständigte die Polizei. Offensichtlich hatte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft und aus der Warenauslage mehrere Mobiltelefone mitgehen lassen.

Kurz darauf überprüften Einsatzkräfte am Steintor im Stadtteil Mitte eine verdächtige Person. Bei der Durchsuchung ihrer Kleidung und des mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten insgesamt mehr als ein Dutzend Ladegeräte, Navigationsgeräte sowie Mobiltelefone. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe bestand daher der Verdacht, dass es sich bei ihm um den mutmaßlichen Einbrecher handelt.

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und mit zur Wache genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3920 zu melden. /ram, nash

