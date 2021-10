Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Drei Einbrecher bei Tat von Überwachungskamera gefilmt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Einbruch in einen Kiosk in Laatzen sind am Freitag, 06.08.2021, drei mutmaßlich männliche Personen bei der Tat durch Überwachungskameras gefilmt worden. Die Polizei versucht nun, mithilfe der entstandenen Aufnahmen die Täter ausfindig zu machen.

Zwischen 02:30 Uhr und 03:15 Uhr des 06.08.2021 hebelten die Einbrecher die Tür eines Kiosks an der Hildesheimer Straße auf und stahlen Zigaretten, Tabak und Bargeld.

Während der Tat trug der erste Täter eine dunkle Basecap, eine helle Steppjacke, eine dunkle Hose, helle Schuhe und einen dunklen Mundschutz. Der zweite Täter war mit einem hellen Kapuzenpullover, einer dunklen Jacke, einer hellen Hose, hellen Schuhen und einem Armband an der linken Hand bekleidet. Der dritte Täter trug eine helle Basecap, eine helle Kapuzenjacke, eine helle Hose, helle Schuhe und einen dunklen Mundschutz.

Der Kiosk-Betreiber bemerkte die Tat knapp zwei Stunden später und verständigte umgehend die Polizei.

Das Polizeikommissariat (PK) Laatzen ermittelt wegen des Einbruchdiebstahls aus einem Kiosk und erhofft sich durch das Veröffentlichen der Bilder Hinweise auf die Täter. Zeugen werden gebeten, sich beim PK Laatzen unter der Telefonnummer 0511 109-4317 zu melden. /ms, nash

