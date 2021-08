Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallbeteiligter nach Parkrempler gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein PKW stieß am Donnerstag (19.08.2021), gegen 14 Uhr, beim rückwärts Ausparken gegen einen parkenden Mercedes in der Rheinfeldstraße. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem PKW davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall, merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Polizei ermittelt nun den Unfallflüchtigen. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

