Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Vom schlechten Gewissen geplagt

Dresden / Zwickau (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.07.2021) meldete sich ein jugendliches Pärchen (15,17) bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Dresden und gab an, seit dem Vortag aus einer betreuten Wohngruppe im Landkreis Zwickau abgängig zu sein.

Eine Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen bestätigte die Vermisstenmeldung der beiden Deutschen.

Bei dem 17-Jährigen wurde im mitgeführten Rucksack ein Cliptütchen mit Betäubungsmitteln fest- und sichergestellt. Weiterhin befand sich ein Karambit Messer im Rucksack. Erwerb und Besitz sind erst mit der Vollendung des 18. Lebensjahres erlaubt. Entsprechend wurde es sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Betreuerin wurden der 17 -Jährige und seine 15 Jahre alte Begleiterin bei der Bundespolizei abgeholt.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell