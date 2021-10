Polizeidirektion Hannover

POL-H: Döhren: Aktionstag "Dunkle Jahreszeit" auf dem Wochenmarkt Fiedelerplatz

Hannover (ots)

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hannover ist gemeinsam mit den Kontaktbeamten des Polizeikommissariats Döhren am 29. Oktober 2021 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Wochenmarkt am Fiedelerplatz. Vor Ort bieten sie Beratungen zum (Wohnungs-)Einbruchschutz sowie zur Unfallprävention an.

Mit dem Beginn der "Dunklen Jahreszeit" klärt die Polizei Hannover wieder interessierte Hannoveranerinnen und Hannoveraner zum Schutz vor Einbrüchen und über Gefahren im Straßenverkehr bei Dunkelheit auf.

Für viele Betroffene ist ein Wohnungseinbruch ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorene Sicherheitsgefühl oder auch tiefe Ängste sind für die Menschen oft schwerwiegender als der materielle Schaden. Durch richtiges Verhalten und eine individuelle Sicherungstechnik können jedoch viele Einbrüche verhindert werden.

Durch die früher eintretende und länger anhaltende Dunkelheit kommt es auch im Straßenverkehr zu einem größeren Risiko für die Verkehrsteilnehmenden. Erschwerte Sichtbarkeit von Fußgängern und Radfahrenden durch dunkle Kleidung und nicht ausreichende Beleuchtung an Fahrrädern können die Unfallgefahr erhöhen. Zudem sind feuchte und durch Laub bedeckte Straßen und Wege durch alle Verkehrsteilnehmende zu berücksichtigen.

Das Präventionsteam sowie der Kontaktbeamte beraten beim Aktionstag "Dunkle Jahreszeit" entsprechend insbesondere:

- zur Sicherung von Türen und Fenstern an Wohnhäusern und Wohnungen mit technischen Beispielen - zum Einbruchschutz im Allgemeinen (u. a. Verhaltensempfehlungen, Beleuchtung) - zur Verkehrssicherheit im Dunkeln für zu Fuß Gehende, Radfahrende und Pkw-Fahrende

Außerdem gibt es wieder die Möglichkeit, Fahrräder codieren zu lassen. Erforderlich für die Codierung ist neben dem Eigentumsnachweis auch ein Ausweisdokument. Kinder benötigen die Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten. /nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell