Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Friedhofsmauer beschmiert + Drei Einbrüche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cappel - Friedhofsmauer beschmiert

Den Hinweis über die Farbschmiererei erhielt die Polizei Samstagvormittag. Die Tatzeit liegt vermutlich in der Nacht zum Samstag, 04. Dezember. In der Farbe Türkis sprühten Unbekannte einen 2 x 1 Meter großen, auf die Corona-Impfungen bezogenen, also politisch motivierten Schriftzug auf die Mauer des alten Cappeler Friedhofs in der Straße Am Vogelsang. Der Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 4060.

Marburg - Drei Einbrüche

Die Polizei erhielt bislang Meldungen über drei Einbrüche am zurückliegenden Wochenende. Ein Tatort war ein Café am Grün, zwei weitere in der Frauenbergstraße beim Südbahnhof.

In der Nacht zum Samstag, 04. Dezember, stieg ein Einbrecher zwischen Mitternacht und 07.15 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster ein. Das Fenster liegt auf der Gebäuderückseite, also zur Lahn. Der Täter durchsuchte das Café und stahl an verschiedenen Aufbewahrungsorten eine nicht mal dreistellige Summe an Bargeld und ein Smartphone. Aufgrund der Nähe der Tatorte zueinander und auch wegen der gleichen Vorgehensweise, dürfte ein und derselbe Täter die beiden Einbrüche in der Frauenbergstraße begangen haben. Die Taten passierten ebenfalls in der Nacht zum Samstag, bzw. von Freitagabend bis Samstag um 10.50 Uhr. Betroffen waren eine Fahrschule und ein Gastronomiebetrieb. In die Fahrschule stieg der Täter durch ein aufgehebeltes Fenster, in die Gaststätte durch die aufgehebelte Hintertür ein. Außer einem Werkzeug und ein paar Bonbons fehlt nichts. Wer hat an den beschriebenen Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

