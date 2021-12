Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schlägerei in der Reitgasse - Zeugen gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg -

Aufgrund der Sprachbarrieren und des Alkoholgenusses der beiden leicht verletzten 25 und 31 Jahre alten Männer war eine genaue Klärung des Geschehens nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen, die sich in der Nacht zum Samstag, 04. Dezember, gegen 03 Uhr, in der Reitgasse aufhielten und den Streit und die anschließende Schlägerei gesehen haben. Nach den ersten Hinweisen kam es nach einer zunächst verbalen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Beteiligten. Von den geflüchteten Zweien gibt es wegen der genannten Probleme keine detailliertere Beschreibung. Es ist bislang nur bekannt, dass einer der Geflüchteten, ein Mann mit einer etwas korpulenteren Statur, wohl ein auffällig gelbes T-Shirt trug. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

