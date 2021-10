Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannter Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:36 Uhr befuhr eine 37-Jährige mit ihrem VW die Mannheimer Goethestraße in Richtung Friedrichsring. Als die Ampel ihr an der dortigen Kreuzung die Weiterfahrt signalisierte, bog die 37-Jährige nach links auf den Friedrichsring ab. In diesem Moment kreuzte ein Radfahrer ihr Weg, der auf dem Fahrradstreifen wiederum in Richtung Collinistraße unterwegs war. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube. Nachdem die 37-Jährige sich nach dem Wohlbefinden des Mannes erkundigt hatte und dieser angab unverletzt zu sein, begutachtete die VW-Fahrerin ihren Schaden am Fahrzeug. Als sie sich wieder zu dem Radfahrer umdrehte, um die Versicherungsdaten auszutauschen, musste sie feststellen, dass der Mann samt Fahrrad von der Unfallstelle geflüchtet war. Die 37-Jährige machte daraufhin eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife auf das Unfallgeschehen aufmerksam. Diese leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem geflüchteten Unfallverursacher ein, die allerdings erfolglos blieben. Die Höhe des am VW entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann von auffallend schlaksiger Statur handeln, der ca. 35 Jahre alt sein dürfte und deutsch, ohne Akzent, gesprochen habe. Zu dem Fahrrad sind keine Einzelheiten bekannt. Durch den Unfall dürfte jedoch die Lenkstange leicht verbogen sein.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Radfahrer und dessen Fluchtrichtung machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 3310 zu melden.

