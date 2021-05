Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Bonn (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 46-jährigen Autofahrers in Dusidorf ergaben sich am Donnerstag (20.05.2021) Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei hatte den Mann auf der Straße Am Burgweiher gegen 11:15 Uhr angehalten und kontrolliert. Ein Drogentest war positiv auf THC. Der Fahrzeugführer musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnahm. Der 46-Jährige muss mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahen rechnen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell