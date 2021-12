Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Großbrand in Kirchhain - Untersuchung durch Landeskriminalamt (Folgemeldung)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Der Brandort ist nach der Untersuchung durch das Landeskriminalamt am Dienstag, 07. Dezember, polizeilich freigegeben, die Ermittlungen am Brandort selbst ist also abgeschlossen. Nach den bisherigen Untersuchungen gehen die Brandursachenermittler davon aus, dass es zunächst zu einem Brand im Bereich einer Produktionsanlage kam. Was genau zu diesem Brand führte, ließ sich aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht rekonstruieren. Das Feuer breitete sich über das Abluftsystem der Produktionsstätte bis zur thermischen Nachverbrennungsanlage aus, wo es in der Folge zu einer Explosion kam. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an.

Martin Ahlich

