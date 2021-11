Polizei Dortmund

POL-DO: Anonymer Hinweis führt geradewegs zu einer Marihuana-Plantage - Polizei stellt Pflanzen sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1243

Zivile Beamte der Dortmunder Polizei sind am Dienstag (16. November) einem anonymen Hinweis auf das Betreiben einer Marihuana-Plantage nachgegangen. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht auf den illegalen Anbau. Die Polizisten stellten mehrere Pflanzen sicher.

Nach einem Tipp nahmen Zivilkräfte ein Objekt an der Ellinghauser Straße in Augenschein. Mit einem Blick auf das Gelände stellten sie gegen 11 Uhr eine Vielzahl von Pflanzenresten fest, die augenscheinlich zuvor in etwa 50 Plastikkübeln kultiviert wurden. Ebenso ersichtlich waren ein Bauteil einer Entlüftungsanlage sowie ein sogenanntes "Grow-Zelt".

In einem verschlossenen Anbau, der offenbar als Werkstatt dient, bemerkten die Beamten ein Entlüftungsrohr. Aus diesem vernahmen sie eindeutige Lüftungs- und Ventilatorengeräusche mit warmer Abluft. Als die Einsatzkräfte den verschlossenen Raum öffneten, entdeckten sie dort eine nicht geringe Menge an augenscheinlichem Cannabis. Darüber hinaus befand sich eine Vielzahl von Geräten in dem Raum. Diese begünstigten scheinbar die Trocknung der Pflanzen.

Mit einem erwirkten Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft stellten die Polizisten das Beweismaterial sicher. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell