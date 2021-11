Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raub an der Leopoldstraße - Zeugen gesucht!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1244

Passanten haben am gestrigen Abend (16. November) der Polizei eine vermeintlich leblose Person gemeldet. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen versuchten Raub, in dessen Zusammenhang die Polizei Zeugen sucht.

Um kurz vor 19 Uhr wählten Passanten den Notruf und informierten die Polizei über eine "hilflose Person" an der Leopoldstraße in Höhe der Hausnummer 20. Ihren Angaben zufolge war der Mann nicht ansprechbar und wies offensichtliche Gesichtsverletzungen auf.

Vor Ort leiteten die Polizisten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und forderten einen Rettungswagen an. Dieser brachte den schwer verletzten 23-Jährigen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen ist den Verletzungen ein versuchter Raub vorausgegangen. Demnach schilderte der 23-Jährige, von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen worden zu sein. Nachdem er die Herausgabe seines Mobiltelefons verweigerte, schlugen die Täter auf ihn ein. Im Anschluss flüchteten sie offenbar ohne Tatbeute und ließen den 23-Jährigen zurück.

Zur weiteren Tataufklärung sucht die Polizei daher Zeugen. Haben Sie am gestrigen Abend an der Leopoldstraße oder in der unmittelbaren Umgebung eine Auseinandersetzung beobachtet und können Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell