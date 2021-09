Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mutmaßliches Diebesgut - Polizei sucht Fahrradbesitzer (Bild unter www.polizeipresse.de)

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Das Rad ist Umlackiert, die Rahmennummer offensichtlich absichtlich und gewaltsam entfernt und der Fahrer des Gefährts verstrickt sich zur Herkunft in Widersprüche. Das Rad war ehemals rot. Jetzt ist es schwarz und vermutlich, um den Eindruck einer Ursprungslackierung zu erwecken auch noch mit reichlich Aufklebern versehen. Alles deutet darauf hin, dass es sich bei dem mittlerweile sichergestellten Fahrrad um Diebesbeute handelt. Die Polizei Marburg sucht den Besitzer dieses bislang nicht zuzuordnenden Fahrrades. Das Rad ist aufgrund der Rahmenform auffällig. Es ist vorne und hinten gefedert, hat einen Lenker mit "Hörnern" und einen an der Sattelstütze angebrachten schwarzen Gepäckträger. Wer vermisst ein solches Fahrrad? Wem könnte dieses ehemals rote Rad gehören? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell