Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Graffiti-Sprayer flüchtete + Pflanzendieb erwischt + 3 Einbrüche + Ergebnisse mehrerer Polizeikontrollen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Graffiti-Sprayer flüchtete

In der Nacht zum Donnerstag, 09. Dezember, gegen 00.20 Uhr, flüchtete ein ertappter Graffti-Sprayer und entkam letztlich unerkannt. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen Mann mit blauem Parka, dunklen kurzen Haaren, heller Gesichtsfarbe und sehr auffälligen Koteletten. Wie sich herausstellte hatte er in der Kugelgasse, am Hirschberg und im Lahntor Wände besprüht. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Sprayer wurde zuletzt im Lahntor gesehen und flüchtete zum Elisabeth-Blochmann-Platz. Wer hat den Mann noch beobachtet? Wem ist zur Tatzeit ein rennender Mann aufgefallen und wer kann ihn näher beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Pflanzendieb erwischt

In der Nacht zum Samstag, 04. Dezember, gegen 01 Uhr, stahl ein Mann zufällig beobachtete von Zivilfahndern der Kripo Marburg einen Blumenkübel mit einer 1,50 hohen Pflanze aus dem Vorgarten eines Hauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Bei der Konfrontation mit dem Geschehen flüchtete sich der 30-Jährige in Ausreden, die einer Überprüfung letztlich nicht Stand hielten, sodass er den Diebstahl auch einräumte. Er brachte den Kübel samt Pflanze an den angestammten Ort zurück und muss sich demnächst wegen des Diebstahls verantworten.

Marburg - Kellereinbrecher erbeutet Elektrowerkzeuge

Beim Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Försterweg erbeutete der Täter vier Akku betriebene 18 V-Elektrowerkzeuge des Herstellers Makita. Bei den Maschinen handelt es sich um eine Fräsmaschine, eine Kreis- und eine Stichsäge sowie einen Schwingschleifer im Gesamtwert von ca. 1000 Euro. Der Kellereinbruch wurde am Donnerstag, 09. Dezember, gegen 11.30 Uhr bemerkt. Die Tatzeit könnte zurückliegen bis zum Freitag, 15. Oktober. Wer kann sich trotz des langen Zeitraums an ungewöhnliche oder verdächtige Beobachtungen oder Begebenheiten im Haus oder in der Umgebung erinnern? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in Schnelltestzentrum

In der Nacht zum Donnerstag, 09. Dezember, kam es auf dem Parkplatz des Sommerbades zwischen 00.40 und 06.45 Uhr zum Einbruch in den Container mit dem Schnelltestzentrum. Der oder die Täter stahlen ein Laptop, ein älteres iPhone 6 sowie diverse Arbeitsmaterialien. Wer hat während der Tatzeit auf dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Erdhausen - Einbruch in Rohbau - Werkzeug gestohlen

Säge-, Schleif-, Schneid- und andere Werkmaschinen stahlen Einbrecher aus einem verschlossenen Raum eines Rohbaus in der Straße Auf dem Würtenberg. Der oder die Täter hatten es offenbar ausschließlich auf akkubetriebenen Arbeitsgeräte abgesehen. Der Wert der Beute ist vierstellig. Der Einbruch war zwischen 18 Uhr am Samstag und 17 Uhr am folgenden Dienstag, 07. Dezember. Wer hat während dieser Zeit und außerhalb von normalen Arbeitszeiten Personen auf dem Bau oder Fahrzeuge auf der Baustelle gesehen? Wer hat das Verladen und den Transport der Baumaschinen bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel

Stadtallendorf /Neustadt

Bei der Kontrolle eines E-Scooters am Donnerstag, 09. Dezember, um 11.30 Uhr, stellte die Polizei Stadtallendorf fest, dass der 40 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Test reagierte auf THC, Amphetamine und Metamphetamine. Damit war die Fahrt zu Ende und die Polizei veranlasste die Blutprobe. Ebenfalls mit zur Blutprobe musste ein 25 Jahre alter Autofahrer. Ihn hatte die Polizei um 10.55 Uhr auf der Bundesstraße 454 kurz vor Neustadt gestoppt. Sein Drogentest signalisierte einen Einfluss von THC. Auch er musste sein Fahrzeug nach der Kontrolle stehenlassen. Alkoholisiert und ohne einen Führerschien zu haben, fuhr ein 29 Jahre alter, nicht in Deutschland lebender Mann mit einem BMW in Neustadt. Die Polizei hielt ihn am Mittwochabend, 08. Dezember, um 22.35 Uhr, an. Der Alkotest zeigte 0,92 Promille an. Die Ermittlungen zur Herkunft des von ihm gefahrenen, ihm aber nicht gehörenden Autos dauern an.

Cappel

Er habe vor vier Stunden einen Joint geraucht, gab ein 36 Mann nach dem auf THC reagierenden Drogentest zu. Die Polizei hatte den Fahrer eines Kleinkraftrades am Donnerstag, 09. Dezember, um 19.50 Uhr in der Cappeler Straße gestoppt und kontrolliert. Es stellte sich zudem heraus, dass er gar keinen Führerschein für das von ihm gefahrene Zweirad hat. Die Polizei stellte den Zündschlüssel sicher, veranlasste eine Blutprobe und fertigte Anzeigen wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln, wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Breidenbach - Lastwagenfahrer mit 2,35 Promille

Die Polizei Biedenkopf überprüfte am Donnerstag, 09. Dezember, gegen 15.45 Uhr in der Hauptstraße in Breidenbach einen Lastwagenfahrer. Es stellte sich heraus, dass der 33 Jahre alte Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkotest um 15.50 Uhr zeigte 2,35 Promille. Die Polizei stellte zunächst den Schlüssel des Lastwagens und den Führerschein des Mannes sicher und veranlasste eine Blutprobe.

Landkreis - Corona-Kontrollen

Die Polizei kontrolliert auch weiterhin für mehr Sicherheit und prüft dabei auch das Einhalten der Regeln zum Schutz vor der Verbreitung des Corona-Virus. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger tragen die Entscheidungen mit, halten die Regel für notwendig und setzen sie auch um. Das zeigte sich so auch bei den Kontrollen am Donnerstag, 09. Dezember, im öffentlichen Personen und Nahverkehr und auf dem Weihnachtsmarkt. Die Polizei überprüfte insgesamt 160 Fahrgäste in neun Stadtbussen. In lediglich zwei Fällen bedarf es weiterer Ermittlungen wegen der nicht mitgeführten Impfnachweise. Ansonsten blieben es bei den Kontrollen in den Bussen und auch auf den Weihnachtsmärkten bei vielen Gesprächen und positiven Rückmeldungen zu den Kontrolltätigkeiten. Verstöße mussten die Ordnungshüter nicht ahnden.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell