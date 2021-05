Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Bei Kollision schwer verletzt

Ahaus (ots)

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwoch bei einem Zusammenstoß in Ahaus-Wüllen schwere Verletzungen erlitten. Dazu war es gekommen, als die Stadtlohnerin gegen 07.20 Uhr die Straße Kottland in der Bauerschaft Oberortwick aus Richtung Wüllen kommend in Richtung Gescher Damm befuhr. Dabei stieß sie auf der Kreuzung mit einem Wirtschaftsweg mit einem von rechts kommenden Wagen zusammen: Eine 58-jährige Gescheranerin hatte geradeaus weiter in Richtung Adenauerring fahren wollen. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte 21-Jährige in ein Krankenhaus. Die andere beteiligte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

