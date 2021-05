Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Beim Einbiegen kollidiert

Stadtlohn (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Dienstag in Stadtlohn passiert ist. Ein 22-jähriger Stadtlohner wollte gegen 13.40 Uhr mit einem Wagen nach links auf den Westfalenring (K24) einbiegen. Dabei stieß er mit dem von links kommenden Fahrzeug einer 61-Jährigen zusammen: Die Stadtlohnerin war mit ihrem Auto auf dem Westfalenring in Richtung Eschstraße unterwegs gewesen. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell