Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Frau mit Pedelec gestürzt

BocholtBocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 58-Jährige in Bocholt am Freitag zugezogen. Die Bocholterin war gegen 02.50 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Brüningweg in Richtung Am Annenhof unterwegs. Ein Abbiegevorgang in den Barloer Weg misslang und die Frau stürzte zu Boden. Den Verdacht auf Alkoholkonsum bestätigte ein Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,48 Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Den Führerschein stellten die Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell