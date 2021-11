Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151121-898: Kompletträder im Wert von 4000 Euro bei Einbruch gestohlen

Bergneustadt-Wiedenest (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte gegen 02:05 Uhr die Eingangstür eines Lagerraums an einem Wohnhaus an der Bruchhausener Straße in Bergneustadt-Wiedenest auf. Die Täter entwendeten dabei vier Autoreifen samt Felgen der Firma AMG im Gesamtwert von ca. 4000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

