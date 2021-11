Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151121-896: Baustellencontainer aufgebrochen

Gummersbach (ots)

Zwischen Samstagmittag und 14 Uhr am Sonntag (13./14. November) haben Unbekannte auf einem Baustellengelände in Gummersbach-Niedersessmar einen Container aufgebrochen und Werkzeugmaschinen gestohlen. Die Geräte waren in einem an der Vosselstraße gelegenen Grundstück in einem mit einem Vorhängeschloss gesicherten Container gelagert. Um auf das Gelände zu gelangen, öffneten zunächst den das Gelände umschließenden Bauzaun. Anschließend knackten sie das Bügelschloss eines Materialcontainers, aus dem sie eine Handkreissäge, jeweils zwei Bohrmaschinen und Akkuschrauber sowie ein Lasernivelliergerät klauten. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

