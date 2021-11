Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141121-895: Mehrere Personen schlagen auf 35-Jährigen ein

Gummersbach (ots)

Eine Gruppe junger Männer hat am Samstagabend (13. November) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Dieringhauser Straße in Dieringhausen einen 35-jährigen Engelskirchener angegriffen.

Nach Angaben des 35-Jährigen hatte dieser zusammen mit zwei Bekannten am Ende des Parkplatzes Alkohol konsumiert. Um 19:30 Uhr seien plötzlich aus Richtung Verbrauchermarkt sechs Männer auf ihn zugekommen. Sie schlugen und traten auf ihn ein und flüchteten anschließend in Richtung Osberghausen. Der 35-Jährige erlitt bi dem Angriff diverse Verletzungen am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

