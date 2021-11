Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141121-892: Versuchter Einbruch in Schnellrestaurant - Tür hielt stand

Radevormwald (ots)

In der Wasserturmstraße in Radevormwald haben Kriminelle am Freitag (12. November) vergeblich versucht, in ein Schnellrestaurant einzusteigen.

Dreizehnmal setzten die Täter ihr Hebelwerkzeug an, schafften es aber nicht, die Tür zu öffnen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 00:15 Uhr nachts und 9 Uhr morgens.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell