POL-GM: 141121-890: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Engelskirchen (ots)

In der Bliesenbachstraße in Loope haben Zeugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. November) verdächtige Personen beobachtet.

Ein Anwohner hörte um 00:30 Uhr laute Geräusche an seiner Scheune. Als er nachsah, bemerkte er zwei Männer, die sofort die Flucht ergriffen.

Wie sich herausstellte, war die Tür zu Scheune aufgebrochen worden. Beute machten die Eindringlinge offenbar keine.

Personenbeschreibung der flüchtigen Personen: 1.Person: 165 cm groß, kurze Haare, trug eine Jacke mit weißen Streifen 2.Person: 170 cm groß, trug einen grünen Parka

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

