POL-VER: ++Berauscht am Steuer++Rentnerin beim Einkaufen bestohlen++Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall++Diebe entwenden Münzgeld++

Verden. Am Donnerstagabend kontrollierte die Polizei einen 33-jährigen Autofahrer in der Straße "Hohe Leuchte". Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Test verlief positiv. Der Autofahrer musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Dem Mann drohen nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Rentnerin beim Einkaufen bestohlen

Verden. In einem Verbrauchermarkt an der Hohen Leuchte ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr eine 71-jährige Frau bestohlen worden. Die Rentnerin hatte ihr Portmonee in den Einkaufswagen gelegt. Diese Situation nutzte ein bislang unbekannter Dieb aus und nahm das Portmonee in einem unbeobachteten Moment blitzschnell an sich. Denn als die 71-Jährige, die sich nach eigenen Angaben nur kurz umgeschaut hatte, sich wieder ihrem Einkaufswagen zuwandte, waren das Portmonee und der Dieb bereits verschwunden. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Papieren auch mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Polizei in Verden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Verden. Eine 61-jährige Autofahrerin beabsichtigte am Donnerstagnachmittag von der Weitzmühlener Straße (K 21) in die Borsteler Chaussee nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie nach derzeitigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden 31-jährigen Autofahrer, sodass es im Bereich der Einmündung zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Die Autos mussten zudem abgeschleppt werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von fast 10.000 Euro.

Diebe entwenden Münzgeld

Achim. Bei einem Autoaufbruch in der Gaswerkstraße am Donnerstag haben bislang unbekannte Automarder lediglich ein paar Euro Münzgeld aus der Mittelkonsole erbeutet. Der Schaden, der durch das Einschlagen der Seitenscheibe der Beifahrertür entstanden ist, übersteigt den Wert der Beute um ein Vielfaches. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Achimer Dienststelle unter Telefon 04202/9960 entgegen.

