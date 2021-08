Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung für die PI Verden

Osterholz vom 26.08.2021

Verden / Osterholz (ots)

Bereich Osterholz:

1) Osterholz-Scharmbeck - Einbruch in Malerbetrieb

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Firmengelände eines Malerbetriebs in der Marie-Curie-Straße ein und entwendeten aus dem Verkaufsbereich eine fest verankerte Kasse samt Inhalt. Durch die Polizei konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden. Zeugen, die gegen Mitternacht verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck (Tel.: 04791-3070) in Verbindung zu setzen.

2) Schwanewede - Giftabfälle illegal entsorgt

In den Mittwoch Abendstunden konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden, wie drei bislang unbekannte Männer an einer rückwärtigen Hofzufahrt in der Straße Beckedorfer Feld unerlaubterweise Asbestplatten und Müllsäcke ablegten. Als die Männer die Zeugin bemerkten, entfernten sie sich mit einem PKW in unbekannte Richtung. Durch die Zeugin konnte das Kennzeichen des PKW abgelesen werden. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen illegaler Müllentsorgung eingeleitet.

3) Worpswede - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Mittwoch kam es in den frühen Abendstunden in Worpswede, Heckenweg zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Ein siebenjähriger Junge fuhr mit dessen Roller aus einer Hofeinfahrt heraus und übersah dabei einen 61-jährigen Bevorrechtigten in seinem PKW. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern, welcher sich leicht verletzte und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt wurde. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

- Für die Autobahn bestehen keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Achim:

- Für den Bereich bestehen keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Verden:

Brand Müllcontainer:

Am 26.08.2021 um 01.50 Uhr wird der Polizei Verden und der Rettungsleitstelle ein brennender Müllcontainer am Bahnhof Verden gemeldet. Die Feuerwehr Verden kann schnell eingreifen und den Brand ablöschen. Zuvor wurde der brennende Container von mutigen Zeugen von der Hauswand gezogen, so dass kein Gebäudeschaden entstehen konnte. Die eingesetzten Polizeibeamten nehmen die Ermittlungen vor Ort auf. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden zu melden.

Verstoß Pflichtversicherung:

Am 25.08.2021 um 09:45 Uhr wird eine 22-Jährige Verdenerin mit ihrem Elektroroller in Verden auf der Lindhooper Straße kontrolliert. Grund der Kontrolle ist das nicht vorhandene Versicherungskennzeichen. Der E-Scooter darf im öffentlichen Verkehrsraum nur mit einem gültigen Versicherungskennzeichen benutzt werden. Da dies nicht vorhanden ist kommt nun auf die junge Frau ein Ermittlungsverfahren aufgrund Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt zu. Da sie am Tag zuvor schon mit dem Scooter ohne Versicherungsschild angetroffen wurde, kommt der erneute verstoß erschwerend hinzu.

Hensen, POK

