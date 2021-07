Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Opel zerkratzt

Haselünne (ots)

Zwischen dem 17. und dem 23. Juli kam es in Haselünne in der Tiefgarage an der Raiffeisenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Opel Astra. Bislang unbekannte Täter zerkratzen die Motorhaube und den Tankdeckel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

