Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - E-Scooter gestohlen

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag und Samstag aus einer Garage an der Hermann-Brandi-Straße in Papenburg einen E-Scooter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

