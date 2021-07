Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Exhibitionist saß an einer Bushaltestelle

Polizei sucht weitere Zeugen

Voerde (ots)

In der Nacht zu Sonntag beobachtete eine 32-jährige Zeugin gegen 02.30 Uhr einen Unbekannten, der nackt an einer Bushaltestelle an der Friedrich-Wilhelm-Straße ( "Spellen Kirche") saß und exhibitionistische Handlungen vornahm. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

