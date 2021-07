Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Diebe stahlen B-Klasse

Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Freitag, 07.15 Uhr, stahlen Unbekannte an der Bruckstraße einen grauen Mercedes Benz (B-Klasse) mit dem amtlichen Kennzeichen: WES-A 602. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

