Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Autodiebe an der Wiesenstraße

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 09.00 Uhr, stahlen Diebe an der Wiesenstraße einen silberfarbenen Mercedes Benz mit dem amtlichen Kennzeichen: WES-EF 640. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.+

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell