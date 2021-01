Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Verfolgungsfahrt

HildesheimHildesheim (ots)

Giesen, Emmerker Straße (jan) - Am Samstagabend, 09.01.2021, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein Pkw in Giesen festgestellt, welcher einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Dieser versuchte sich der Fahrzeugführer zu entziehen. Es folgte eine Verfolgungsfahrt durch sämtliche Straßen in Giesen, wobei unter anderem ein unbeteiligter Pkw dem Flüchtenden ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Auch auf das Blaulicht und das Einsatzhorn wurde währenddessen nicht reagiert. Der Pkw kam schließlich zum Stehen und es flüchteten drei Personen fußläufig in das angrenzende Waldgebiet. Dort konnte durch die Beamten der Beifahrer festgestellt werden. Ermittlungen führten schließlich auch zu dem 16-jährigen Fahrzeugführer und dem dritten Fahrzeuginsassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell